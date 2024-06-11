Врачи выписали еще пять пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове

Оперштаб: в больнице Кемерова после ДТП с трамваями остались 10 пострадавших

Пострадавшие при столкновении трамваев в Кемерове продолжили лечение. Утром 11 июня выписали пять человек, в стационарах остались 10 пациентов, сообщил РИА «Новости» представитель оперштаба.

«Десять сейчас в стационаре, выписано сегодня пять», — сказал он.

В пятницу, 7 июня, в больнице находились 20 человек, в понедельник выписали пятерых. Из 15 оставшихся в стационаре состояние 12 человек оценили как легкой тяжести, троих — средней. Оперштаб заявил о положительной динамике.

Авария произошла 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове. Из-за отказа тормозов один трамвай врезался в другой. Очевидица рассказала 360.ru, что на повороте трамвай набрал скорость и не остановился в положенном месте. Пострадали более 140 человек, один погиб. Возбудили уголовное дело, арестовали директора и мастера транспортной компании.