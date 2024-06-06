Появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая

В Сети опубликовали видео из кабины одного из двух столкнувшихся в Кемерове трамваев. Ролик выложил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что девшука-водитель пыталась остановить неисправный трамвай, но тормоза так и не сработали. Она также попыталась отключить токоприемник, уперевшись ногами в приборную панель. Только у нее не хватило сил. Запись оборвалась, когда произошло столкновение с другим трамваем.

«В результате аварии погиб один человек, еще около 100 получили ранения. Сама [девушка] была доставлена в больницу с переломами ног», — сообщил канал.

Детали тормозной системы трамвая позже обнаружили на рельсах.

Следователи задержали директора автотранспортного предприятия и мастера, который выпустил неисправный трамвай на рейс.

Кроме того, видео с места ДТП с двумя трамваями опубликовало следственное управление СК РФ по Кемеровской области. Возбуждены два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Общее число пострадавших составило 125 человек, в том числе 10 детей.