В Кемерове арестовали директора компании по делу о столкновении трамваев

Центральный районный суд Кемерова арестовал директора Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев. Об этом сообщил источник 360.ru из зала суда.

Следствие просило арестовать Мальцева на два месяца. Эту позицию поддержала и прокуратура области. Сам Павел Мальцев вину признал полностью.

«Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мальцева Павла Юрьевича на два месяца — до 6 августа 2024 года», — сказала судья Анастасия Костенко.

Утром в четверг в Кемерове столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали свыше 140 человек, в том числе 10 детей. Один мужчина скончался.

Сотрудники следственного комитета установили, что фигуранты произошедшего выпустили на рейс неисправный трамвай. В конечном итоге он столкнулся с другим транспортным средством.