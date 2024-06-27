Восстановительные работы начались на ж/д в Коми после схода поезда с рельсов

Видео 360.ru: в Коми после ЧП приступили к восстановлению железной дороги

Специалисты приступили к восстановлению железной дороги в Коми после схода поезда с рельсов. Видео работ появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что к месту ЧП прибыла спецтехника — экскаваторы и подъемные краны. На железной дороге работают сотрудники МЧС России.

В Коми 27 июня ввели режим ЧС после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. Состав следовал из Воркуты в Новороссийск.

По данным Минздрава России, в результате аварии пострадали до 40 человек, состояние семи из них оценили как тяжелое. Всего в поезде находились 215 пассажиров.

Родственникам погибших выплатят 2,025 миллиона рублей по страховке и два миллиона рублей дополнительно от РЖД. Госпитализированные получат по миллиону рублей.