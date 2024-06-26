Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с пути в Коми

В Республике Коми пассажирский поезд сошел с рельсов. На место выехали представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе РЖД.

Там уточнили, что ЧП произошло 26 июня по московскому времени на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги.

С рельсов сошли девять вагонов пассажирского состава №511, следующего по маршруту Воркута – Новороссийск. Представители РЖД отметили, что специалисты оказывают необходимую помощь пассажирам. Информации о пострадавших пока не поступало. Поезда на этом участке пока не ходят.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом-на-Дону. Прокуратура организовала проверку после ЧП.