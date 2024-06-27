В Коми ввели режим ЧС после аварии на железной дороге

Власти Коми ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

Фото: РИА «Новости»

В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации после схода с рельсов поезда, следовавшего маршрутом Воркута — Новороссийск. Указ главы республики Владимира Уйбы опубликовали на сайте правительства региона.

«Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения <…> режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — подчеркнул в своем указе Уйба.

Ранее Уйба рассказал о числе пострадавших при ЧП и сообщил, что состояние троих пассажиров поезда медики оценили как тяжелое.

Авария произошла на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на этом участке приостановили.

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