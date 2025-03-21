Воспитатель детсада в Краснодаре пообещала больше не таскать детей за волосы

Воспитательница детского сада в Краснодаре, которая толкала и таскала детей за руки по полу, признала свою вину и пообещала, что больше не допустит подобного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В содеянном раскаиваюсь. Впредь обещаю подобного не совершать», — сказала педагог.

Вину женщина признала.

В Сети появилось видео, на котором воспитательница детского сада в Краснодаре издевается над детьми. Женщина отчитывает воспитанников, хватает детей за руки и за волосы, швыряет их по спальне.

Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с женщиной, но она не смогла объяснить причины своих действий. В ходе разговора она упомянула о проблемах, с которыми сталкивается в своей работе в детском саду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Следователи изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. В настоящее время правоохранители работают с родителями детей, которые пострадали.

Ранее в Верхней Пышме воспитательница детского сада оскорбила мальчика, который попросил воды. Некоторые родители детей из группы для дошкольников стали замечать, что воспитатель повышает голос на детей, чтобы они не шумели, и не отпускает их в туалет.