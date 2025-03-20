Уголовное дело возбудили после издевательств воспитателя над детьми в Краснодаре

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении воспитательницы детского сада, которая применяла физическую силу к своим воспитанникам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В социальных сетях распространились сообщения о том, что в одном из детских садов Краснодара воспитатель применял физическую силу к детям. По данным детей, хватали за волосы, руки и ноги.

«В настоящее время следователь проводит осмотр места происшествия и все необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — уточнили в СК.

В ходе расследования изъяли записи с камер видеонаблюдения, в том числе для выявления других подобных случаев.

Воспитатель — 45-летняя жительница Выселковского района. Полицейские опросили женщину, но она не смогла объяснить мотивы своих действий. В ходе беседы она упомянула о трудностях, с которыми сталкивается в работе в дошкольном образовательном учреждении.