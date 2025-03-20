Швыряла и таскала за волосы. Воспитатель в детсаду Краснодара издевалась над детьми

Полиция начала проверку после издевательств воспитателя над детьми в Краснодаре

В Сети распространяется видео, на котором воспитательница детского сада в Краснодаре издевается над детьми. Женщина отчитывает воспитанников, хватает детей за руки и за волосы, швыряет их по спальне. В пресс-службе МВД России по городу Краснодару сообщили, что воспитатель — 45-летняя жительница Выселковского района.

«На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера», — уточнили в полиции.

Правоохранители опросили женщину, однако она не смогла объяснить мотивы своих действий. При этом она упоминала трудности, с которыми сталкивается в работе в дошкольном образовательном учреждении.

Действиям дадут правовую оценку, в том числе с учетом степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Ранее под Екатеринбургом воспитательница детсада назвала ребенка дебилом, когда он попросил воды. Некоторые родители из группы дошкольников начали замечать, что педагог повышает голос на детей, не отпускает их в туалет. Восемь родителей обратились с коллективной жалобой к руководителю отдела образования городского округа, где находится учреждение.