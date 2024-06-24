«Воспитание душ важнее». Нурмагомедов обратился к землякам после терактов в Дагестане

Соболезнования землякам, пострадавшим при терактах в Дагестане, выразил боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На своей странице в Instagram* спортсмен призвал всех обратить внимание на свое окружение.

«Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее чем воспитание тел», — заявил он.

Нурмагомедов выразил соболезнования родным пострадавших в Махачкале и Дербенте. Он пожелал всем подписчикам не попадать в подобные ситуации.

В Дагестане объявили траур по погибшим. Боевики 23 июня напали на православные церкви, пост ДПС и синагогу. К утру следующего дня в регионе сняли режим КТО. Силовики задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновей которого заподозрили причастности к терактам.

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