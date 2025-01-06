Восьмого погибшего обнаружили после ликвидации пожара под Кировом

МЧС: пожар в Кировской области потушили, под завалами нашли тело 8 погибшего

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в Кировской области, под завалами дома обнаружили восьмого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», — уточнило ведомство.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Они устанавливают причину пожара.

До этого в МЧС сообщили о возгорании в многоквартирном одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь, в котором проживали 11 человек, в основном пенсионеры.

При тушении пожара обнаружили двух погибших, трех человек эвакуировали. Потом при разборе и проливке конструкций выяснилось, что число погибших выросло до семи.

Ранее власти Абхазии объявили 6 января днем траура в республике из-за гибели пятерых детей при пожаре в селе Папынырхуа Галского района. По предварительной информации, возгорание началось из-за растопки печи бензином.