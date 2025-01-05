Число погибших при пожаре в Кировской области достигло семи

При пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Кировской области сотрудники МЧС России обнаружили седьмого погибшего», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара стали два человека. Сейчас на месте ЧП продолжаются работы по разбору и проливке конструкций.

Открытое горение потушили на 480 квадратных метрах. В работах по ликвидации пожара участвуют 46 специалистов и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщал, что в загоревшемся доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Три человека смогли выбраться самостоятельно.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту возгорания в многоквартирном доме. В ведомстве уточнили, что в доме жили пожилые граждане, заключившие договор социального найма.