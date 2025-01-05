Пять детей погибли при пожаре в Абхазии, в республике объявили траур

День траура объявили в Абхазии 6 января из-за гибели пяти детей при пожаре

В Абхазии 6 января объявили днем траура из-за гибели детей при пожаре в Галском районе. Об этом объявил исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба, его слова привела пресс-служба главы государства.

«В связи с произошедшей в селе Папынырхуа Галского района трагедией, в которой пять детей погибли в результате пожара, указом исполняющего обязанности президента 6 января объявлено днем траура в Республике Абхазия», — указали в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что все развлекательные программы в республике отменят, в государственных учреждениях приспустят флаги.

Пожар в доме в Галском районе произошел утром 5 января, погибли пять девочек — родных сестер. По предварительной информации, возгорание началось из-за растопки печи бензином, заявили в пресс-службе МЧС по республике.