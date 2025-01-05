Два пенсионера заживо сгорели при пожаре в Кировской области

МЧС: жертвами пожара в доме в поселке Кильмезь стали два человека

Пожар охватил многоквартирный деревянный дом в поселке Кильмезь. При тушении в помещении обнаружили тела двух человек, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, работы по ликвидации возгорания осложняются конструктивными особенностями здания.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что три человека смогли выбраться из горящего дома, судьба остальных пока неизвестна.

«В одноэтажном доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Местонахождение восьми жителей выясняется — они могут находиться у родственников», — написал глава региона.

Соколов отметил, что сотрудники МЧС прибыли на место ЧП через три минуты после вызова. К этому моменту языки пламени практически полностью охватили деревянную постройку.

Открытое горение уже ликвидировали на 480 квадратных метрах. На месте ЧП работают 46 специалистов и 14 единиц техники. Причины пожара установят эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.