Волгоградская ИК после захвата продолжила работать в штатном режиме

ФСИН продолжает расследование на территории волгоградской ИК № 19, где заключенные взяли в заложников сотрудников. Колония работает в штатном режиме, сообщило РИА «Новости» .

Представитель регионального ГУФСИН рассказал, что пострадавшие во время захвата сотрудники находятся в тяжелом состоянии.

Ранее заключенные убили трех сотрудников волгоградской ИК и взяли несколько человек в заложники. В Сети появилось видео с радикалами из колонии, которые показали флаг запрещенной организации. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ *.

Спецназ задержал террористов и освободил заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что четырех сотрудников ФСИН, находившихся в плену у радикалов, госпитализировали.

Член общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев рассказал, что захватчики колонии попадали под дисциплинарную комиссию. По его словам, преступники многократно нарушали порядок отбывания наказания.