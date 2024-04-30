Военные сбили украинский БПЛА над Белгородской областью | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 19:02 Военные сбили украинский БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Воздушную цель сбили примерно в 18:15 по московскому времени. В пресс-службе отметили, что украинские военные планировали с помощью дрона совершить террористическую атаку по российским объектам.

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В этот же день ВСУ атаковали Белгородскую область, около 14:00. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, БЛЛА ударил по автомобилю «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка. В результате в машине выбило стекла, а также пострадал кузов.

Утром в Белгороде несколько раз объявляли воздушную тревогу. Первая из них продлилась полчаса, а вторая — 10 минут. Утром системы ПВО также сбили воздушную цель на подлете к городу, никто из жителей не пострадал.