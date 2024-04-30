Второй раз за утро в Белгороде объявили ракетную опасность | 360°

Важное 30 апреля 2024, 10:26 Второй раз за утро в Белгороде объявили ракетную опасность Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе второй раз за утро 30 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — призвал жителей Гладков.

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Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие. Сигнал ракетной опасности отменили спустя почти 10 минут.

До этого сирены, предупреждающие жителей об угрозе, включали в 07:29. Тогда они проработали около получаса. После Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбили воздушную цель. Обошлось без жертв и разрушений, на месте происшествия работали оперативные службы.