Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 11:06 Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области Гладков: украинский БПЛА ударил по «Газели» в селе Петровка под Белгородом

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Боевики ВСУ с помощью беспилотника обстреляли автомобиль «Газель» на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Петровка Белгородского района. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки получил повреждения автомобиль — в нем выбило стекла и осколками посекло кузов.

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Ранее в Белгороде и Белгородском объявляли воздушную тревогу, 30 апреля несколько раз звучали сирены ракетной опасности. Первая из них раздалась в 07:29 и продлилась полчаса. Губернатор сообщил, что военные сбили цель на подлете к городу. Гладков подчеркнул, что в результате ЧП никто не пострадал, никакие разрушения не фиксировались.