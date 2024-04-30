Украинский беспилотник сбили в Белгородской области | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 14:52 Украинский беспилотник сбили в Белгородской области Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области

Читать 360 в

Средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку атаки со стороны украинских войск удалось пресечь около 14:00. ВСУ использовали для удара БПЛА самолетного типа.

Реклама

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Утром 30 апреля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Петровка под Белгородом. Никто из местных жителей не пострадал. В автомобиле выбило стекла и посекло кузов.