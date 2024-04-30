Украинский беспилотник сбили в Белгородской области | 360°

30 апреля 2024, 14:52
Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Очередную попытку атаки со стороны украинских войск удалось пресечь около 14:00. ВСУ использовали для удара БПЛА самолетного типа.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Утром 30 апреля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Петровка под Белгородом. Никто из местных жителей не пострадал. В автомобиле выбило стекла и посекло кузов.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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