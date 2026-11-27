Тела основателей крупнейшей российской сети зоомагазинов «Четыре лапы», погибших в аварии в Чили, пока не получится вернуть на Родину, потому что процедура установления личностей не закончилась. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона Магальянес.

«С учетом характера происшествия и обстоятельств гибели необходимо провести ряд процедур, которых требует служба судебной медицины для установления личностей погибших научными методами», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре не объяснили, когда закончат идентификацию погибших и позволят ли передачу их тел родным.

Авария случилась 21 ноября в Чили. Туристический микроавтобус ехал из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, но во время пути врезался в грузовик. В результате ДТП погибли двое россиян, еще пятеро, в том числе двое граждан России, пострадали.

Ранее сеть «Четыре лапы» подтвердила, что погибшие в Чили россияне — основатели компании.