Хамзаев назвал имена пришедших на помощь людям в тонущем автобусе в Петербурге | 360°

Общество 10 мая 2024, 16:23 Хамзаев назвал имена пришедших на помощь людям в тонущем автобусе в Петербурге Депутат Хамзаев: первыми на помощь людям в автобусе в Мойке пришли дагестанцы

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Первыми на помощь людям в тонущем автобусе в реке Мойке в Санкт-Петербурге пришли уроженцы Дагестана. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

«Уроженцы Дагестана Мухаммад Рамазанович Гасанов, Шахбан Джабраилович Джабраилов и Идрис Исматулаевич Гаджиев — имена ребят, которыми первыми пришли на помощь людям в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Ехали на пятничную молитву, работают в строительной сфере. Дагестанцы не пройдут мимо чужой беды, молодцы!» — написал он.

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ЧП произошло ранее в пятницу, 10 мая, следующий по 262-му маршруту автобус упал в реку Мойку во время поворота на Поцелуев мост с Большой Морской улицы. Спасатели достали из салона девять человек, на месте скончались три пассажира, еще у четверых наступила клиническая смерть.

Следователи за возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.