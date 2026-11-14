В Санкт-Петербурге девушка за рулем авто врезалась в машину скорой помощи

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте девушка за рулем врезалась в автомобиль скорой помощи. После столкновения она попыталась скрыться с места ДТП, вызвав эвакуатор. Об этом пишет Neva.Today .

По предварительным данным, россиянка могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, так как от медицинского освидетельствования она отказалась. Очевидцы сообщают, что «скорая» ехала без пациента.

В результате аварии никто не пострадал. Полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.