«Могли сорваться со скалы». Потерявшаяся на Сейшелах туристка рассказала подробности своего спасения

Российская туристка, которую спасали на Сейшелах, рассказала 360.ru подробности, как они с товарищем потерялись во время прогулки по острову Маэ и провели ночь в джунглях. Ангелина поделилась, какие выводы сделала из происшествия.

«Нам по 24, мы из Москвы. Отдыхаем тут второй раз, каждый раз ходим в хайкинг по проложенным тропам», — рассказала девушка.

По ее словам, утром они с Андреем прошли тропу до пляжа Ans Major от Cap Terney, где оставили машину. Обратно они хотели вернуться на водном такси, но попросили по пути завезти еще не один пляж. Таксисит отказался плыть дальше, но указал путь, по которому туристы смогут дойти до пляжа, где оставили машину. Этот путь проходил по воде и был небезопасным. Второй маршрут — по тропинке через лес.

«Мы выбрали второй вариант, но оказалось, что тропы там нет, поэтому пошли в направлении финальной точки. К сожалению, успеть до заката не получилось, а в момент, когда стемнело, мы оказались на довольно опасном участке скалы, где приняли решение позвонить в полицию. Мог пойти дождь, мы могли заблудиться в темноте еще сильнее или сорваться со скалы. Нашли место, где смогли безопасно дождаться полицию, поймали связь и ждали около пяти часов», — рассказала Ангелина.