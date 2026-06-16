Во Вьетнаме во время прогулки по пляжу исчезла туристка из России

Российская туристка загадочно пропала во время вечерней прогулки с отцом по побережью Вьетнама, ее ищут около 100 человек. Об этом сообщило издание Vietnam.vn .

Для поиска девушки организовали операцию, в которой участвуют около 100 человек, включая сотрудников полиции, пожарных, спасателей и местных жителей. Они проверяют прибрежную зону рядом с местом исчезновения туристки. Местные власти не исключают, что ее могло унести в море течением или сильными волнами.

По данным издания, семья из трех российских туристов остановилась 14 июня в гостинице. После ужина девушка с отцом ушли на прогулку, а мать осталась в номере. Туристка шла впереди и в какой-то момент отец потерял ее из виду. Когда не смог самостоятельно ее найти, то обратился за помощью к местным властям.

Ранее подруга туристки, впавшей на Бали в кому из-за поддельного вина, сообщила, что зрачки девушки перестали реагировать на свет.