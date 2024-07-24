Вертолет сбросил 20 тонн воды на загоревшийся дом в Москве

МЧС: к тушению пожара в доме на юго-западе Москвы привлекли вертолет Ка-32

Крупный пожар в жилом доме на юго-западе Москвы тушили с использованием авиации. Вертолет Ка-32 Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды, сообщило МЧС Москвы .

«Самостоятельно из дома эвакуировались 300 жильцов. Вертолет Московского авиационного центра сбросил 20 тонн воды», — заявила пресс-служба.

В многоэтажке на улице Молодежной загорелась квартира на седьмом этаже. Огонь перекинулся на восьмой этаж и чердак, охватив две тысячи квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, ликвидировали открытый огонь, а затем потушили пожар полностью.

Из дома эвакуировались 300 жильцов, четверых спасли из горевшей квартиры. Пожар тушили силами более 150 человек и 46 единиц техники.

В Строгино 23 июля заметили объятую огнем спецтехнику. Машина загорелась на проезжей части. Очевидцы сняли пожар на видео.