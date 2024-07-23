Загоревшуюся в Строгино машину сняли на видео

Утром 23 июля в Строгино на проезжей части загорелась машина. Очевидица рассказала 360.ru, что огонь охватил спецтехнику.

Женщина заметила машину, охваченную огнем, когда ехала по трассе. Она заявила, что ДТП произошло перед тоннелем.

«Это какая-то строительная машина или типа того. Паники никакой не было, никто не бегал вокруг», — сказала она.

Собеседница 360.ru сняла произошедшее на видео. На кадры попал открытый огонь.

В Москве в поселении Первомайском 22 июля произошла другая авария, с участием автомобиля BMW. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. Пострадал подросток, находившийся в машине. Его увезли в Коммунарку.