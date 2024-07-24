Пожар в многоэтажке начался в Москве

МЧС РФ: пожар в многоэтажном доме в Москве охватил 200 квадратных метров

Сотрудники МЧС начали тушить пожар, разгоревшийся на седьмом этаже многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале .

«На улице Молодежная горит квартира на седьмом этаже. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Огонь охватил 200 квадратных метров», — написали в публикации ведомства.

В министерстве отметили, что 30 человек сами эвакуировались из подъезда горящего дома. Сотрудники экстренной службы спасли четырех человек из квартиры, где начался пожар.

Ранее пожар случился в одном из центральных районов Москвы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся в кирпичной семиэтажке. Оттуда эвакуировали 30 человек.