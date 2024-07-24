Пожар в многоэтажке начался в Москве

МЧС РФ: пожар в многоэтажном доме в Москве охватил 200 квадратных метров

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники МЧС начали тушить пожар, разгоревшийся на седьмом этаже многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«На улице Молодежная горит квартира на седьмом этаже. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Огонь охватил 200 квадратных метров», — написали в публикации ведомства.

В министерстве отметили, что 30 человек сами эвакуировались из подъезда горящего дома. Сотрудники экстренной службы спасли четырех человек из квартиры, где начался пожар.

Ранее пожар случился в одном из центральных районов Москвы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся в кирпичной семиэтажке. Оттуда эвакуировали 30 человек.

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте