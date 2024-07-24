Пожар в доме на улице Молодежной в Москве потушили

Огонь в доме на улице Молодежной в Москве локализовали на площади двух тысяч квадратных метров. К утру возгорание полностью ликвидировали, сообщило МЧС Москвы .

Пожар в жилом доме на юго-западе города произошел утром 24 июля. Огонь разгорелся в квартире на седьмом этаже, перекинулся на восьмой и чердак. Сначала спасатели сообщали о возгорании площадью 200 квадратных метров, затем она увеличилась до двух тысяч.

«Пожар полностью ликвидирован», — объявила пресс-службе министерства в 05:35.

Из многоэтажки на улице Молодежной самостоятельно эвакуировались 300 человек. Из горевшей квартиры спасли четырех человек. В тушении огня задействовали более 150 специалистов, 46 единиц техники и вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Другой крупный пожар произошел 23 июля в центре Москвы. Горела квартира на шестом этаже семиэтажного жилого дома.