Вероятной причиной смерти крановщика в Москве назвали передозировку наркотиками
РИА «Новости»: крановщик в Москве мог умереть от передозировки наркотиками
Причиной смерти оператора высотного крана в Москве, предположительно, стала передозировка наркотиками. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«По предварительны данным, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами», — сказал источник.
Для установления достоверной причины смерти силовики назначили необходимые экспертизы.
Оператор крана потерял сознание в кабине на высоте порядка 90 метров. На место оперативно прибыли спасатели, которые зафиксировали смерть рабочего. Его тело спустили на землю при помощи альпинистского снаряжения.
В конце июня рабочий погиб на московской стройке в Огородном проезде. Он упал с большой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Также ранее рабочий в Ленинградской области погиб после падения в дробильную установку.