Вероятной причиной смерти крановщика в Москве назвали передозировку наркотиками

РИА «Новости»: крановщик в Москве мог умереть от передозировки наркотиками

Причиной смерти оператора высотного крана в Москве, предположительно, стала передозировка наркотиками. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«По предварительны данным, смерть наступила в результате передозировки наркотическими веществами», — сказал источник.

Для установления достоверной причины смерти силовики назначили необходимые экспертизы.

Оператор крана потерял сознание в кабине на высоте порядка 90 метров. На место оперативно прибыли спасатели, которые зафиксировали смерть рабочего. Его тело спустили на землю при помощи альпинистского снаряжения.

В конце июня рабочий погиб на московской стройке в Огородном проезде. Он упал с большой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также ранее рабочий в Ленинградской области погиб после падения в дробильную установку.