Рабочий разбился насмерть на стройке в Москве

Прокуратура Москвы: рабочий погиб, упав с высоты на объекте в Огородном проезде

Рабочий субподрядной организации упал с высоты на строительном объекте в Огородном проезде. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

По данным правоохранителей, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

«Останкинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в публикации прокуратуры.

Похожее происшествие случилось в апреле. Московский рабочий упал с высоты на объекте, расположенном на улице Нижние Мневники. Как отметили в столичной прокуратуре, он скончался на месте.

Еще один рабочий в Москве на стройке упал в котлован глубиной 10 метров. По неуточненным данным, он потерял сознание после падения.