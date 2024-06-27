Рабочий разбился насмерть на стройке в Москве
Прокуратура Москвы: рабочий погиб, упав с высоты на объекте в Огородном проезде
Рабочий субподрядной организации упал с высоты на строительном объекте в Огородном проезде. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.
По данным правоохранителей, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.
«Останкинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в публикации прокуратуры.
Похожее происшествие случилось в апреле. Московский рабочий упал с высоты на объекте, расположенном на улице Нижние Мневники. Как отметили в столичной прокуратуре, он скончался на месте.
Еще один рабочий в Москве на стройке упал в котлован глубиной 10 метров. По неуточненным данным, он потерял сознание после падения.