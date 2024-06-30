Рабочий в Ленобласти упал в дробильную установку и погиб

На Пикалевском глиноземном заводе в Ленинградской области 19-летний рабочий упал в дробильную установку и погиб. Об этом сообщило издание 78.ru.

По его данным, ЧП случилось вечером 29 июня. Прибывшие на место медики констатировали смерть аппаратчика-гидрометаллурга. По предварительной информации, молодой рабочий занимался очисткой железнодорожных путей на участке разгрузки вагонов. Ему стало плохо, он потерял сознание и упал на край неогороженного бункера подачи известняка. У парня начались судороги, из-за чего он соскользнул в бункер высотой шесть метров, после чего его по транспортерной ленте выбросило в дробильную установку. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеозапись и документы. По итогам судмедэкспертизы и доследственной проверки примут решение о том, возбуждать ли уголовное дело.

За несколько дней до этого в Москве рабочий разбился насмерть на стройке. Он упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.