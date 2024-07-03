Потерявший сознание на стройке в Москве крановщик скончался

Потерявший сознание оператор высотного крана на одной из строек на юге Москвы умер. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на юге столицы, в районе дома № 10 в Кожевническом переулке. Ранее стало известно, что мужчина потерял сознание в кабине крана на уровне 32 этажа.
Добравшиеся до кабины спасатели констатировали смерть крановщика, причины неизвестны.
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