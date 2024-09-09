Великий человек и замечательный летчик. Кто управлял упавшим в Подмосковье самолетом

Пилотом упавшего в деревне Ватулино самолета был Алексей Иванов. Его родственник в беседе с 360.ru рассказал о погибшем летчике.

«Пишут и говорят гадости. А ведь погиб очень великий человек и замечательный летчик», — сказал он.

Такие же хорошие воспоминания Иванов оставил о себе и среди бывших коллег в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института.

Сотрудник ОСКБЭС МАИ отметил, что летчик проработал в учреждении около трех лет. Он был высоко квалицированным испытателем, отметил собеседник 360.ru.

За свою многолетнюю карьеру Алексей Иванов также работал в Государственном летно-испытательном центре Минобороны имени Чкалова и АО «Гражданские самолеты Сухого». Он освоил и испытал более 20 летательных аппаратов и налетал более 3,5 тысячи часов.

Частный самолет потерял высоту и потерпел крушение 9 сентября в поле в районе деревни Ватулино Рузского городского округа. Пилот и его помощник погибли. Следователи возбудили уголовное дело о нарушениях правил безопасности полетов.

По данным 360.ru, самолетом RA-1240G управлял генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс», которое разработало летательный аппарат, Алексей Танцырев.