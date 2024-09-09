Появились кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Прокуратура показала снимки упавшего в Подмосковье самолета RA-1240G
Упавший рядом с аэродромом в деревне Ватулино частный легкомоторный самолет RA-1240G ранее принадлежал московскому закрытому акционерному обществу «Авиатик-Альянс». Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.
Фирма, уточнил «Московский комсомолец», сама разработала самолет и даже представляла его на авиасалоне МАКС в Жуковском в 2009 году. По открытым данным, «Авиатик-Альянс» прекратила свою деятельность в 2016 году. Кто стал новым владельцем воздушного судна, неизвестно.
Пресс-служба транспортной прокуратуры Московской области в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с места крушения самолета. На опубликованных кадрах видно, что сильнее всего пострадала передняя часть. Кабину пилота при ударе об землю смяло в гармошку.
Самолет-амфибия RA-1240G потерпел крушение в Московской области в понедельник, 9 сентября. По предварительным данным, от полученных травм погибли двое пилотов.
Западное межрегиональное СУТ СК России завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.
По неподтвержденным данным, самолет подняли в воздух после ремонта. Предварительной причиной крушения стал сбой в работе двигателя. Собственную проверку по факту крушения начала Росавиация.