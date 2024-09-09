Названы имена погибших пилотов при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Упавшим рядом с аэродромом в деревне Ватулино Рузского городского округа частным легкомоторным самолетом RA-1240G управлял генеральный директор ЗАО «Авиатик-Альянс», которое разработало летательный аппарат Алексей Танцырев, а также летчик-испытатель первого класса Александр Иванов. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

Компания ЗАО «Авиатик-Альянс» разработала свой самолет-амфибию еще в 2009 году и представила ее на авиасалоне МАКС в Жуковском. Спустя семь лет фирма прекратила свое существование.

По всей видимости, права на самолет остались у генерального директора фирмы, который после ремонта при участии второго пилота вывел летательный аппарат на проверочный полет.

Вторым пилотом стал летчик-испытатель первого класса Александр Иванов. За свою многолетнюю карьеру он работал в Государственном летно-испытательном центре Минобороны имени Чкалова, Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения Московского авиационного института, а также АО «Гражданские самолеты Сухого».

Иванов освоил и испытал более 20 летательных аппаратов и налетал более 3,5 тысячи часов.

По неподтвержденным данным, самолет RA-1240G потерпел крушение в результате сбоя в работе двигателя, который возник после ремонта. Транспортные следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.