Студент из Воскресенска спас утопающего подростка на Голубом озере
На Голубом озере около деревни Золотово студент первого курса Воскресенского колледжа по имени Виктор Верещага спас тонущего подростка.
Инцидент произошел 10 июня. Виктор вместе с друзьями отдыхал на пляже. Внезапно молодые люди заметили, что двое детей, игравших на бревне у воды, соскользнули в озеро. Один мальчик выплыл, а второй начал тонуть.
«Когда я нырнул, он уже был на дне. Поднял его наверх, потом вытащили его на берег, где оказали первую помощь», — вспоминает Виктор Верещага.
Вместе с товарищем Виктор бросился спасать потерпевшего. Ребята вызвали скорую, и медики быстро приехали. Пострадавшего унесли с пляжа на носилках.
Студент отмечает, что профессионально плавать не учился, но в тот момент действовал на чувстве адреналина. Сейчас молодой человек говорит, что гордится своим поступком, но задумывается о том, что было бы, если бы у него не получилось помочь мальчику.
Интересно, что Виктор учится в колледже по специальности «Пожарная безопасность». Там учат, как правильно вести себя в стрессовых ситуациях, сохранять критическое мышление и действовать оперативно.