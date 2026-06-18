Студент из Воскресенска спас утопающего подростка на Голубом озере

Инцидент произошел 10 июня. Виктор вместе с друзьями отдыхал на пляже. Внезапно молодые люди заметили, что двое детей, игравших на бревне у воды, соскользнули в озеро. Один мальчик выплыл, а второй начал тонуть.

«Когда я нырнул, он уже был на дне. Поднял его наверх, потом вытащили его на берег, где оказали первую помощь», — вспоминает Виктор Верещага.

Вместе с товарищем Виктор бросился спасать потерпевшего. Ребята вызвали скорую, и медики быстро приехали. Пострадавшего унесли с пляжа на носилках.

Студент отмечает, что профессионально плавать не учился, но в тот момент действовал на чувстве адреналина. Сейчас молодой человек говорит, что гордится своим поступком, но задумывается о том, что было бы, если бы у него не получилось помочь мальчику.

Интересно, что Виктор учится в колледже по специальности «Пожарная безопасность». Там учат, как правильно вести себя в стрессовых ситуациях, сохранять критическое мышление и действовать оперативно.