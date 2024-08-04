«Вас всех найдем живыми». Мать погибшего в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стихи

Ura.ru: мать погибшего под завалами в Нижнем Тагиле мальчика посвятила ему стихи

При взрыве газа в Нижнем Тагиле погибли пятеро детей. Мать одного из них написала стихотворение в честь сына, сообщило Ura.ru .

Женщина рассказала о событиях 1 августа. Она вспомнила, как находилась на кухне и ставила чайник, а семилетний сын гулял во дворе. Мальчик отпросился к подруге и радостно убежал. Через некоторое время послышался хлопок, и обрушились два подъезда пятиэтажного дома. Ребенок оказался под завалами.

«Вы ждали. Вы терпели. Мы — молились. Вас всех найдем живыми. По-любому! На помощь волонтеры поспешили. Но в небе все решили по-другому», — написала мать.

О погибших, подчеркнула она, скорбит весь город. Люди несут к обрушившемуся дому цветы и игрушки.

Взрыв газа произошел в микрорайоне Вагонка. Погибли 10 человек, в том числе пятеро детей. Пострадали 26 жильцов.