Вагон сошел с рельсов в Волгоградской области

На перегоне Качалино — Котлубань Приволжской железной дороги порожний вагон сошел с рельсов. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«На место происшествия выехал заместитель Волгоградского транспортного прокурора», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверяет, как соблюдаются законы о безопасности движения и эксплуатации железных дорог.

Несколько дней назад в Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов. На место аварии направили три восстановительных поезда. Из-за ЧП задержали 20 пассажирских составов.

В конце января на станции Корфовская с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда, груженных углем. Из них 10 перевернулись.