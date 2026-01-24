Вагоны с углем перевернулись в Хабаровском крае

На станции Корфовская с рельс сошли 16 вагонов грузового поезда, 10 из них перевернулись. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Состав следовал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае на станцию Находка-Восточная в Приморье.

«Задержек движения пассажирских поездов не допущено», — подчеркнули в пресс-службе.

Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, к месту схода направили аварийно-восстановительный поезд. Прокуратура проверит соблюдение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее грузовой поезд сошел с рельс под Тулой, состав из 71 вагона шел в сторону Ельца. ЧП произошло на перегоне Жданка — Товарково. По одной из версий, у одной из порожних цистерн в середине поезда упало давление в тормозной системе. Губернатор региона Дмитрий Миляев отметил, что обошлось без пострадавших.