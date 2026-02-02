В Кировской области 20 поездов задержались из-за схода грузовых вагонов

В Кировской области задержались 20 пассажирских составов из-за схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

«В настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования. В частности, девять поездов следуют измененным маршрутом», — заявили в ФПК.

Речь идет о составах № 91 Северобайкальск — Москва, № 31 Киров — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 11 Новый Уренгой — Москва, № 9 Владивосток — Москва, № 311 Воркута — Нижний Новгород, № 131 Ижевск — Санкт-Петербург, № 290 Нижний Новгород — Котлас, № 2 Владивосток — Москва.

Для обеспечения перевозок назначили запасные составы. О любых изменениях пассажиров пообещали оповещать в смс. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить движение.

Накануне в Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов. После случившегося полностью остановилось движение составов на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги.