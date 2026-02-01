В Кировской области 21 вагон грузового поезда сошел с рельсов

Движение поездов на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги полностью остановилось после схода 21 вагона грузового поезда. ЧП произошло 1 февраля в 15:50 в Кировской области, сообщила пресс-служба магистрали.

На место аварии уже направили три восстановительных поезда, пострадавших нет. Из-за происшествия задерживаются поезда дальнего следования, в том числе «Владивосток — Москва» и обратный, а также пять пригородных составов.

Пассажиров пригородных поездов будут доставлять к месту назначения автобусами.

Для координации работ создали оперативный штаб. Причины схода вагонов устанавливаются.

Похожая ситуация произошла 24 января в Хабаровске. Там с рельс сошли 16 вагонов грузового поезда с углем, 10 из них перевернулись.