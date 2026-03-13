В Звенигороде к поискам пропавших детей привлекли 141 человека

Пропавших в Звенигороде подростков искали более 140 человек, задействовали 40 единиц различной техники. Об этом РИА «Новости» рассказали в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области «Спас Град».

«На сегодняшний день на месте поиска работали 141 человек и 40 единиц различной техники», — уточнили в центре.

За время поисковой операции спасатели исследовали около 10 тысяч квадратных метров Москвы-реки. В центре внимания оказались акватория реки и береговая линия.

Дети — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали 7 марта, не вернувшись с прогулки.

Ранее руководитель отряда «Спас Град» Юрий Шитиков рассказал, что тело одного из пропавших подростков нашли при обследовании береговой зоны. Пресс-служба МЧС сообщала, что труп ребенка был в воде на расстоянии около 800 метров от места, где дети могли провалиться под лет.