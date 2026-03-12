Тело пропавшего в Звенигороде ребенка обнаружили при осмотре береговой зоны

Тело одного из трех детей, которые пропали в Звенигороде 7 марта, обнаружили при обследовании береговой зоны. Об этом в беседе с Msk1.ru сообщил руководитель отряда «Спас Град» Юрий Шитиков.

«Обследование было, сегодня люди уже работали руками, ногами по береговой зоне. И таким образом обнаружили тело пропавшего», — сказал он.

Шитиков добавил, что в зоне поисков сейчас ведут работы около 500 человек.

Сам радиус поисков, по информации пресс-службы МЧС России, увеличили. К работам подключилась группа водолазов Центра «Лидер».

«За сутки специалистами проведено 27 погружений и обследовано 4,2 тысячи квадратов акватории. Всего с начала поисков за 58 погружений обследовано 10 тысяч квадратов реки», — рассказали в ведомстве.

Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам пропавших подростков.

Компания из двух 12-летних мальчиков и 13-летней девочки пропала в Звенигороде, отправившись поздравлять подругу с наступающим 8 марта. Очевидцы видели детей неподалеку от Москвы-реки.