В Запорожской области пятеро детей погибли из-за удара ВСУ
После удара ВСУ по туристической базе в Кирилловке Запорожской области погибли пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий на платформе «Макс».
Глава региона назвал атаку циничной и не имеющей никаких оправданий.
«С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года», — отметил Балицкий.
Удар пришелся по турбазам. Балицкий подчеркнул, что целью атаки было мирное население. Спасатели нашли 12 погибших, еще 19 человек получили ранения. Психологи и оперативные службы работали с пострадавшими семьями.
В регионе объявили 26 июля днем траура.