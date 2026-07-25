Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазам в Мелитополе

Двое детей и шестеро взрослых погибли при ударе украинских военных по туристическим базам в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий .

Трагедия произошла в поселке Кирилловка. Еще 14 человек, в том числе трое детей, пострадали. На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму», — заявил Балицкий.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что им и пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Накануне в Кирове в результате удара ВСУ по предприятию скончались шесть человек. Еще 32 получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.