Число погибших при ударе ВСУ по Мелитополю выросло до 12 человек
Губернатор сообщил о 12 погибших после удара ВСУ по турбазам в Мелитополе
Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов в поселке Кирилловка под Мелитополем тело еще одного погибшего. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Также вытащили двоих пострадавших, в том числе ребенка. Спасатели завершили работы, всего нашли 12 погибших, еще 19 мирных жителей ранены.
«С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших», — написал губернатор.
В регионе 26 июля объявили днем траура по погибшим.
Ночью ВСУ ударили по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка под Мелитополем. Балицкий подчеркнул, что это был целенаправленный удар по мирным жителям.