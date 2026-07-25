В Запорожской области объявили траур по погибшим в Кирилловке

Губернатор Запорожской области объявил траур по погибшим в Кирилловке

В Запорожской области 26 июля станет днем траура по погибшим в результате удара ВСУ по поселку Кирилловка. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале .

Кирилловка — курортный поселок на полуострове между Утлюкским и Молочным лиманами Азовского моря. Известен своими лечебными грязями, используется как морской курорт.

Ночью по турбазам поселка ВСУ нанесли удар. Губернатор подчеркнул, что противник целенаправленно бил по мирным жителям.

Ранее Балицкий сообщил, что спасатели завершили разбор завалов после ночной атаки украинских военных. Всего жертвами удара стали 12 человек, еще 19 получили ранения, среди них есть дети.