В Воронеже восстановят поврежденный после атаки БПЛА дом

Петрин: по поручению губернатора в Воронеже восстановят поврежденный БПЛА дом

Администрация Воронежа приступила к восстановлению жилого дома, поврежденного в результате падения украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Петрин.

«По поручению губернатора [Воронежской области Александра Гусева] в максимально короткие сроки администрация Воронежа организует работу по восстановлению поврежденных элементов дома», — заявил он.

Петрин добавил, что специалисты управы уже прибыли на место ЧП. По его словам, он лично контролирует происходящее.

Ранее стало известно, что один из сбитых дронов ВСУ врезался в жилой комплекс на Московском проспекте в Воронеже. Начался пожар, но возгорание быстро ликвидировали.

До этого атаке украинского беспилотника подверглись гражданские объекты на Кубани.

В ночь на 28 сентября средства противовоздушной обороны сбили пять дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями. До этого появилась информация, что житель Глушковского района погиб, когда его автомобиль атаковал вражеский беспилотник