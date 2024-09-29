Дрон ВСУ подавили силами РЭБ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае силами РЭБ подавили украинский беспилотник. Аппарат при падении врезался в дерево и взорвался, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона заявил, что украинские боевики атаковали беспилотниками гражданские объекты.

«В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль», — уточнил Кондратьев.

По его словам, обошлось без пострадавших. На место ЧП прибыли сотрудники районной администрации, правоохранители и представители спецслужб. Территорию оценили, а семье, проживающей в доме, помогли переехать к родственникам на время.

Кондратьев добавил, что по его поручению исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Дормидонтов поможет людям с восстановлением пострадавшего имущества.

Ранее украинские военные атаковали дроном машину в Белгородском районе. Серьезные ранения получили три мирных жительницы, одна из пострадавших лишилась обеих ног.