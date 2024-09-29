Сбитый дрон ВСУ попал в жилой дом в Воронеже

Сбитый украинский беспилотник попал в жилой комплекс на Московском проспекте в Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Гусев.

Глава региона отметил, что в Воронеже и пригородах упали несколько подавленных и сбитых дронов ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано», — заявил Гусев.

Губернатор добавил, что еще один пожар зафиксировали в жилой застройке в левобережной части Воронежа. По его словам, на место ЧП прибыли оперативные службы.

На городских окраинах и за его пределами на земле сейчас горят несколько дронов ВСУ. Кроме того, получила повреждения крыша еще одного дома.

Гусев предупредил жителей, что к беспилотникам и их обломкам приближаться нельзя.

Вечером 28 сентября в регионе объявляли угрозу атаки беспилотников.